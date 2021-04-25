Компания «Сплит-Настрой»

С 2013 года производим монтаж и обслуживание климатических систем. Среди наших постоянных клиентов такие компании как «Гипермаркет Магнит», «Кубаньэнерго». Компания обслуживает более 70 гостиниц по всему побережью, а также было выполнено более 1000 монтажей каждый сезон. Продаём сплит-системы и поставляем климатическое оборудование.

Наша задача состоит в том, чтобы каждый монтаж был выполнен с максимальным качеством, для этого мы используем профессиональный инструмент и высококачественные материалы, благодаря этому мы гарантируем качество оказанных услуг. Подробнее