Как выбрать кондиционер?
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При обслуживании мы используем химию высокого качества фирмы Amway, она благотворно влияет на дыхательные пути человека. Для мойки используем аппарат Karcher, он подаёт горячий пар и воду на необходимом давлении, чтобы не повредить соты. Разбираем сплит-систему, испаритель и барабан тщательно промываем от грязи и плесени. Прочищаем дренажную систему, моем сетки и все съёмные детали. Промываем внешний блок сплит-системы.
С 2013 года производим монтаж и обслуживание климатических систем. Среди наших постоянных клиентов такие компании как «Гипермаркет Магнит», «Кубаньэнерго». Компания обслуживает более 70 гостиниц по всему побережью, а также было выполнено более 1000 монтажей каждый сезон. Продаём сплит-системы и поставляем климатическое оборудование.
Наша задача состоит в том, чтобы каждый монтаж был выполнен с максимальным качеством, для этого мы используем профессиональный инструмент и высококачественные материалы, благодаря этому мы гарантируем качество оказанных услуг. Подробнее
Отремонтированных устройств
Сертифицированных мастеров
Ремонтируем и обслуживаем кондиционеры
Клиентов на постоянном обслуживании
Хочу рассказать, что покупка была запланирована, ее готовила 2 месяца, отслеживала цены в магазинах днс, эльдорадо, м-видео , и прочие городские магазины, и на различных торговых площадках, таких как озон, валберс, маркет. Учитывала цену, бренд, и компрессор, надежный и качественный кондиционер, много прочитала статей, запуталась еще больше, но когда зашла на этот сайт поняла, что здесь точно выберу, потому что на каждый товар отличное описание, завод изготовитель, короче еще менеджер подсказала пару нюансов. Сделала заказ, через 3 дня кондиционер привез отличный парень, вежливый, аккуратный, точно по времени, все поднял, отдал документы, все заняло 5 минут. Особо подчеркну, что это было в норд-ост, когда ветер 35 метров, мороз, но доставку не отменили, это радует. Привезли на фирменной машине (с логотипом фирмы). Через 30 минут приехал мастер установки, все посмотрел, просчитал, договорились, что поставим через месяц, когда появятся деньги, пока все понравилось
Cherbroke Standart Invertor для 21кв., отличная сплит-система, работает тихо, холод не проверяли, так как на улице зима, а обогрев - при -12 работает без проблем, ниже морозов не было! Хочу так же, поблагодарить менеджера Юлию, она порекомендовала и выбрала со мной - данный кондиционер. Доставка была осуществлена в течении 2-х дней, монтаж на следующий после доставки. Курьер - был вежливым - поднял кондиционер на 2 этаж, монтажники проконсультировали и сразу подготовили акт выполненных работ. Спасибо Вам! В случае чего, буду обращаться!
Хочу выразить благодарность компании "Сплит-Настрой"! Менеджер Илья помог подобрать сплит системы ,грамотно проконсультировал и все объяснил! Доставка 🚚 была вовремя, со всеми документами📋. Монтажники Зинатов Рустам и Белозор Кирилл мастера замечательные, работали четко, профессионально, грамотно и чисто👍👍👍.Спасибо большое ребятам за комфорт👍. Сплит-Настрой достойная компания!!!
Реальная компания - ни какого обмана, грамотно консультируют! Менеджер - Полина всё доступно объяснила, плюс сделала дополнительно хорошую скидку, объяснила как оплачивать данную сплит систему и при 100% оплате доставка в Самару бесплатная, так-же, спасибо Евгении, которая занималась доставкой - всё через ссылку отслеживалось, доставка чётко в указанный срок. Спасибо за хорошую работу и товар. Буду Вас рекомендовать друзьям.
Хотелось бы отметить отличную работу менеджера Юлии, помогла подобрать Сплит-систему по параметрам и функционалу, оформила заказ на покупку, доставку, и на установку в один день. 19.11.2022 привезли Сплит-систему в указанное время, модель и комплектация соответствовали заказу, предварительно за 2 часа позвонили и уточнили соответствие адреса и времени доставки. Бригада монтажного отдела приехала вовремя, бригадир Алексадр осмотрел место установки, учёл все пожелания и проконсультировал по вопросам установки. Работы произвели качественно, настроили систему и убрали весь мусор за собой. Мы остались довольны качеством и подходом к работе всех работников, молодцы.
Контролируют каждое свое действие очень грамотно поставленная общение с клиентами Организованность в работе своевременная и бережная поставка заказа.Установщики очень чуткие к моменту монтажа.Менеджер Полина просто восхищение.Благополучие и процветание компании Сплит настрой.И побольше преданных заказчиков.
Прекрасная компания. Заказ оформили быстро. Менеджер Полина помогла определиться с ценой на установку сплит системы. Ответила компетентно на все интересующие меня вопросы. Отправили сразу же, доставили до двери. Тоже молодцы ребята, заранее позвонили, договорились! Советую. Все организовано четко.